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Интернет-магазин печей и каминов в Москве | Каминчи

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Реальные отзывы о магазине на Яндекс.Маркет Средняя оценка магазина 4,8 Всего оценок: 44 Владимир Косолапов

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Гуськов Александр

Исаев Володя

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Green Tanya

Бибиков Дима

mironova111179

прло нггш

Багаев Николай

Севанская Екатерина

Плужников Виктор

Бачурин Кирилл

Боброва Яна

Мухина Татьяна

Корнелюков Егор

Зарева Надежда

Подольцева Ольга

Гудкова Полина

Закирова Наталья Посмотреть другие оценки и отзывы

Ответы на частые вопросы Как можно сэкономить на покупке? Спросите менеджера о специальный предложениях и акциях.

Персональная скидка возможна от суммы заказа. Я не из Москвы, где гарантии, что я получу свой заказ? На всех этапах выполнения вашего заказа мы гарантируем максимальную безопасность:

• Все будет оформлено официально со всей необходимой сопроводительной документацией;

• Ваш заказ будет сфотографирован, тщательно упакован и отправлен через проверенную транспортную компанию;

• Все заказы страхуются от утери/порчи в процессе транспортировки;

• Если вы по каким-либо причинам останетесь не довольны заказом, вы можете его вернуть. Если товар не подойдет или не понравится? Возвращайте его нам обратно. Если вы сохранили упаковку и товарный вид, то мы без проблем примем у вас возврат. Если вид испорчен, то все равно звоните, что-нибудь придумаем. Как мне оплатить заказ, если я не из Москвы? 1. Онлайн. С помощью банковской карты Visa, MasterCard или с помощью электронных денег Яндекс.Деньги или Qiwi после подтверждения заказа нашим менеджером;

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Об основателе Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Воронин. Я рад приветствовать Вас на странице нашего интернет-магазина каминного и печного оборудования. Уже на протяжении нескольких лет наша профессиональная команда трудится не покладая рук, чтобы Вы смогли украсить свой дом или квартиру стильным камином или печью. Камин является прекрасным интерьерным решением, т. к. он не только будет дополнять образ помещения, но и добавит уюта и тепла всему дому. Все технологии, применяемые в производстве каминного оборудования, соответствуют требованиям пожарной безопасности и экологичности. Мы работаем только с лучшими европейскими и российскими производителями каминного оборудования, которые дают многолетнюю гарантию на свою продукцию. Большой выбор поставщиков позволяет нам предоставить Вам более 1000 разновидностей печей, каминов и аксессуаров для них. Достаточный опыт и хорошие отношения с нашими поставщиками позволяют сделать для Вас приемлемые цены, а большой ассортимент позволит подобрать каминное оборудование на любой вкус и кошелёк. Мы осуществляем доставку по всей России и в страны СНГ, включая возможность установки каминного оборудования под ключ. Мы благодарим всех наших клиентов за доверие и предоставляем им выгодные предложения на каждую следующую покупку!

Добро пожаловать в Каминчи — магазин каминов и печей

Если перед вами стоит задача отопить частный дом или дачу, то ваш выбор наверняка падет на функциональные твердотопливные котлы отопления, которые имеют высокий КПД и способны обогреть жилые помещения большой площади. При этом котлы не обладают эстетической привлекательностью и выполняют только функцию обогрева. Если же вы хотите, чтобы ваш дом был не только теплым, но и красивым, то оптимальным вариантом будет установка дровяного камина.

Ничто не сравнится с камином в способности оживлять помещение, создавать уют и приятную комфортную атмосферу. Но в условиях городской жизни установка дровяного камина требует огромных усилий и затрат. Однако, благодаря современным технологиям, дым, копоть, установка сэндвич дымоходов и сложные инженерные решения остались в прошлом. Выход есть — биокамин и электрический камин с эффектом живого пламени, купить которые можно у нас!

Современные виды камина внешне очень похожи на обычные дровяные модели, но в использовании гораздо проще и удобнее — при их установке не требуется монтаж дымоходов. Существует разница в принципе работы данных каминов, но в том и другом случае — это максимальная простота в использовании и минимум затрат.

подробнее Биокамин — красота живого пламени! Современный и наиболее реалистичный вариант камина — биокамин, цена которого сегодня доступна для большинства покупателей. Это аналог традиционного камина, где для работы необходимо топливо. В данном случае это не дрова, а биоэтанол. В результате использования биоэтанола данный вид камина приобретает массу преимуществ перед другими аналогами, его можно установить любом помещении — жилом или офисном, без необходимости установки трубы для дымохода и других инженерных сетей. Благодаря своей мобильности и небольшому весу биокамин может быть: Напольным — размещаться у стены, посредине комнаты или в углу. Напольный биокамин купить в Москве по оптимальным расценкам можно в нашем магазине.

Настенным — может быть прикреплен в качестве декора на стене. Такой вариант часто применяется в общественных заведениях — ресторанах, кафе, подходят также настенные биокамины для квартиры.

Встраиваемым — может быть установленным в специально предусмотренную нишу, без необходимости дополнительного воздухоотведения или вентиляции. Современные встраиваемые биокамины недорогие и более просты в использовании относительно традиционных дровяных каминов.

Настольным. Компактные модели небольшого размера могут быть без труда установлены и на рабочем месте. Купить биокамин настольный вы также можете в нашем магазине — мы будем рады представить вам огромный ассортимент различных по размеру и оформлению стильных биокаминов. Современное решение для дома — эстетичный, функциональный и недорогой биокамин. Сегодня можно купить биокамины в интернет магазине и оформить доставку или выбрать модель, лично посетив наши точки продаж. Мы также предлагаем купить автоматический биокамин, цена которого вас непременно порадует, а также приобрести все необходимые аксессуары: керамические дрова, декоративные камни, защитные стеклоа и много другое. Преимущества биокаминов: в результате работы не образуется дым, копоть, сажа или неприятный запах;

в качестве продуктов сгорания выделяется водяной пар и углекислый газ;

абсолютно экологичные и безопасные, требуют элементарных правил пожаробезопасности;

не имеют привязки к электросетям, за исключением автоматических биокаминов;

достаточно компактны и мобильны;

настоящее живое пламя;

экономичность — низкая стоимость в сравнении с камином на дровах, минимум затрат на эксплуатацию. Электрокамины — простота и эстетичность! Тем, кто ценит простоту использования в сочетании с натуральной красотой огня, идеальным решением будет купить камин электрический с эффектом пламени.

Современные электрокамины являются полной имитацией настоящего камина или печи-камина. Это устройство, работающее от сети и являющееся как аксессуаром для эстетического оформления помещения, так и дополнительным источником тепла. Каминокомплекты — наиболее простой и безопасный вариант электрического камина. В основе его работы лежит принцип тепловентилятора или инфракрасный нагреватель. Внешне данное устройство очень похоже на оригинал — портал для электрокамина может быть выполнен как традиционно в камне или дереве, так и иметь современную отделку. Имитация живого пламени осуществляется путем использования водяного пара, современных видеоэкранов и даже жидкокристаллических дисплеев. Разнообразие моделей и легкость монтажа Сегодня нашим клиентам предлагается уникальная возможность купить 3D камины с эффектом пламени в интернет-магазине и оформить их доставку по Москве, Санкт-Петербургу и в любую точку России. Выбрать подходящий вариант можно на страницах нашего магазина электрокаминов. Мы представляем большой ассортимент моделей: Встраиваемые электрические камины — устройства, которые могут быть вмонтированы в стену, нишу или мебель. Так как камин работает от сети, его расположение стоит учитывать при планировке помещения. Разновидностью монтируемых каминов являются встраиваемые настенные электрокамины. Их часто используют для создания уюта в различных офисах, кафе, ресторанах или гостиницах.

Угловой электрокамин — модель уникальной формы. Использование данной модели позволяет экономить жилое пространство, установив камин в свободном углу помещения. Очень удобная и практичная модель.

Электрические очаги для камина. Традиционные напольные электрические камины с эффектом живого огня оснащаются электроочагами, которые имитируют пламя и дым. Их можно дешево приобрести в нашем магазине. Большой ассортимент различных по размерам и виду очагов для электрокаминов непременно вас удивит. Преимущества электрокаминов: экологичность — отсутствие дыма, копоти, запахов.

простота использования — подключается к обычной розетке 220В;

экономное потребление энергии;

мобильность и возможность установки в любое помещения, благодаря разнообразию размеров и дизайна;

красивый внешний вид. Электрокамин, встроенный в портал, выглядит более эффектно и приобретает законченный вид. Модели, установленные в каменные или деревянные порталы, внешне полностью копируют своих предшественников — дровяные камины.

использование в любое время года, благодаря возможности отключения функции обогрева. Электрокамин можно установить в любой части комнаты, но не напротив источников света — окон и ламп. Это может создавать блики на экране и искажать изображение пламени. 3D электрокамины — современные технологии в каждый дом! Сегодня рынок моделей электрокаминов достаточно велик. Однако существуют модели, которые завоевали особую популярность среди покупателей, благодаря своей уникальной технологии, высокому качеству и реалистичности имитации пламени. Это 3D электрокамины Dimplex. Положительные особенности данных каминов: нет необходимости установки дымоходов из нержавеющей стали и вытяжек;

способность обогреть помещение до 20 кв.м или функционирование без нагрева;

камин выступает в роли увлажнителя воздуха, т. к. для создания эффекта живого пламени используется водяной пар;

для создания эффекта живого пламени используется водяной пар; в процессе работы не нагревается задняя стенка, поэтому полностью безопасен в использовании;

максимально реалистично копирует живое пламя, создавая уютную атмосферу и комфорт; Интернет-магазин Каминчи — качественные товары по низкой цене! Если вы решили украсить свой дом современным и практичным камином, то вас наверняка интересует цена на электрокамины в Москве. Конечно, она во многом зависит от производителя и от размера модели, а также от наличия дополнительных аксессуаров. Но вы можете существенно сэкономить средства. Вам поможет купить электрокамины дешево интернет магазин Каминчи. Здесь цены значительно меньше, но оформляя покупку, вы можете не сомневаться, что покупаете здесь действительно качественный сертифицированный товар! Мы предлагаем и биокамин, и электрический камин, цена которого приятно удивит. Большой ассортимент моделей — разных производителей, разных форм и размеров, а также всевозможные виды экранов для камина и порталов разных стилей. Мы поможем подобрать порталы, подходящие по размеру и стилю для вашего интерьера. Если вам нужны стильные современные электрокамины с эффектом живого огня — интернет магазин Каминчи поможет вам сделать правильный выбор!